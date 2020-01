Attaque des shebab au Kenya : une base américano-kenyane ciblée

Chassés de Mogadiscio en 2011, les shebab ont perdu l'essentiel de leurs bastions, mais contrôlent toujours de vastes zones rurales d'où ils mènent des opérations de guérilla et des attentats suicides. On estime qu'ils comptent actuellement entre 5.000 et 9.000 combattants.

Le 28 décembre dernier, ils avaient revendiqué l'explosion d'un véhicule piégé à Mogadiscio, la capitale de la Somalie, et il il y a an, à Nairobi, la capitale du Kenya, c'est un complexe hôtelier qui avait été pris pour cible. Bilan : 21 morts.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.