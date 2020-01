Ankara annonce le début du déploiement des troupes turques en Libye

Les Européens ont clairement échoué à mettre fin au conflit entre l'est et l'ouest libyen, et s'ils se focalisent aujourd'hui sur l'organisation à Berlin d'une conférence sur la Libye, ils ont laissé un vide que la Turquie a aussitôt rempli. Il faut dire aussi que l'offensive d'Haftar a été largement éclipsée par le conflit dans le nord-est de la Syrie.

La Russie a demandé une réunion à huis clos du conseil de sécurité de l'ONU sur la Libye ce lundi. Selon des diplomates, les accords militaires, prévoyant l'envoi de troupes turques en Libye en soutien de Tripoli, et l'accord maritime grâce auquel Ankara peut étendre ses frontières maritimes en Méditerranée orientale (au grand dam de la Grèce, de l'Egypte, de Chypre et d'Israël), devraient également être abordés.

