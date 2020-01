Faire du vélo sur l'eau, c'est possible !

Plus de No Comment

Grâce à l’Hydrofoiler XE-1, mise au point par la compagnie néo-zélandaise Manta5 , vous allez pouvoir quitter le bitume ou les sous-bois pour partir à l'assaut d'un nouvel élément : l'eau ! En enfourchant ce vélo pourvu d'une assistance électrique et de foils, il est possible de se mouvoir sur les flots jusqu'à 8 nœuds, soit 15 km/h. Par contre, l’exercice est contre-indiqué en cas de grosse houle...

