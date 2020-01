L'opéra de Prague rouvre et renaît après deux ans de travaux

C'est l'un des plus beaux opéras du monde. Le théâtre national de Praque a rouvert ses portes ce dimanche après plus de deux années et demi de rénovation. En présence du Premier ministre tchèque et de plusieurs personnalités européennes, comme le Premier ministre hongrois Viktor Orban et le chanteur tchèque Adam Plachetka, un concert de gala a été donné pour célébrer la renaissance de cet opéra mythique :

Jan Burian, directeur du Théâtre National : «Je pense que nous avons atteint ce que nous voulions, et peut-être encore plus. Premièrement, nous voulions que l'opéra reprenne autant que possible sa forme d'origine - vous pouvez voir tout autour ici que la décoration, la couleur, y compris les peintures, sont vraiment différentes de ce qu'elles étaient il y a trois ans, et deuxièmement, nous avons réussi à résoudre des dizaines, des centaines de problèmes technologiques."

Avec son auditorium très généreux et ses ornements néo-rococo, l'opéra de Prague est unique. Inauguré en 1888, il n'avait pas été rénové depuis depuis cinquante ans. Les travaux auront coûté au final 51 millions d'euros. Des nouveautés ont été installées, comme ces écrans individuels offrant des sous-titres dans plusieurs langues aux spectateurs.