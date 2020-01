Téhéran en deuil et en colère, la fille du général Soleimani menaçante

Une menace directe alors que l'Iran a promis une dure vengeance et une riposte militaire aux Etats-Unis et à ses alliés au bon endroit, au bon moment. Téhéran a commencé par se retirer totalement par l'accord sur le nucléaire, à l'exception des inspections de l'AIEA.

"Les familles des soldats américains en poste au moyen-orient ont été témoins de l'humiliation de l'Amérique dans les guerres de Syrie, d'Irak, du Liban, d'Afghanistan, du Yémen et de Palestine, et passeront leurs journées à attendre la mort de leurs enfants."

Une marée humaine en deuil et en colère à Téhéran... Plusieurs millions de personnes selon la télévision iranienne ont accompagné les cercueils du général Qassem Soleimani, le commandant le plus populaire d’Iran, et de ses compagnons d'armes assassinés vendredi dernier par une frappe aérienne américaine en Irak.

