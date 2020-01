Chine : un nouveau type de coronavirus ravive le douloureux souvenir du SRAS

L'inquiétude en Chine où un nouveau type de coronavirus serait à l'origine d'une épidémie de pneumonie, selon les conclusions préliminaires d'une équipe d'experts, relayées par la télévision chinoise.

Un nouveau virus type SRAS ?

On ignore à ce stade la souche de ce coronavirus, une famille de virus à laquelle était liée le SRAS, le syndrome respiratoire aigu sévère, qui avait tué plus de 600 personnes en Chine continentale et à Hong Kong entre 2002 et 2003.

Cette nouvelle épidémie de pneumonie est apparue à Wuhan, une ville de onze millions d'habitants du centre de la Chine. Les autorités affirment qu'il n'y a à ce stade aucun cas mortel. 59 personnes ont contracté le virus, dont sept qui sont dans un état grave. Les patients touchés ont été placés en quarantaine.

La ville de Wuhan, épicentre de l'épidémie

L'enquête a permis de déterminer que plusieurs d'entre eux étaient des vendeurs d'un marché local spécialisés dans la vente en gros de fruits de mer et de poissons.

Cet épidémie survient alors que de nombreux Chinois dans le monde s'apprêtent à rentrer au pays pour célébrer le Nouvel an lunaire.