Crash du Boeing en Iran : colère et tristesse au Canada

Emues et parfois en colère, des centaines de personnes se sont rassemblées en début de soirée au centre de Toronto, où vivent environ 100 000 Canadiens d'origine iranienne, soit l'une des plus importantes communautés iraniennes d'Amérique du Nord, après Los Angeles.

"Ils sont tous partis et nous ne savons pas pourquoi. C'est le droit de la communauté et de tout le monde de savoir exactement ce qu'il s'est passé", a abondé Sam, 55 ans, se disant "bouleversé, en colère et triste".

