Iran : la Chambre des Représentants adopte une résolution pour brider Donald Trump

"Il y a ce gars [Soleimani] qui a massacré des civils partout, des militaires, quiconque était sur son chemin, et nous avons Bernie et Nancy Pelosi, qui disent : 'Comment osez-vous le neutraliser de cette façon, vous devriez obtenir la permission du Congrès ! Vous devriez venir nous voir et nous dire ce que vous voulez faire ! Vous devriez venir nous le dire afin que nous puissions faire fuiter la nouvelle aux diffuseurs de fausses informations'", a déclaré avec ironie le président américain en montrant l'arrière de la salle.

