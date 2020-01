Pedro Sánchez dévoile son exécutif entre inimitiés et fragilités

Si Pablo Iglesias sera en charge des affaires sociales et du développement de l'agenda 2030, les trois autres vice-présidents font partie de la garde rapprochée de Sanchez, trois femmes : Carmen Calvo, Nadia Calviño et Teresa Ribera.

Multiplier pour mieux règner, Pedro Sánchez a présenté dimanche son nouvel exécutif, son gouvernement de coalition avec Podemos, son ennemi juré. Avec 4 vice-présidents, pas moins de 18 ministères et une stricte parité hommes-femmes, le dirigeant socialiste veille à diluer l'influence de Pablo Iglesias et Podemos.

