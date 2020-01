La 5G, c'est quoi ?

Vous souvenez vous quand des vidéos mettaient une éternité à se charger sur votre téléphone ? Ensuite, les mobiles et les réseaux sont devenus plus rapides et plus performants. Et bien, ils sont sur le point de devenir encore plus rapides.

Dernièrement, vous avez peut-être beaucoup entendu parler de la 5G - la technologie de réseau mobile de cinquième génération qui est censée offrir des vitesses de connection fulgurantes - les vidéos et les sites Web se chargeront en un clin d'oeil.

Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre lorsque la 5G arrivera sur votre téléphone.

D'abord, quelle vitesse ?

Au fur et à mesure que le 5G évolue, on estime que les vitesses de téléchargement sont de 100 à 1 000 fois supérieures à celles du 4G.

Vous pourriez télécharger un film HD en moins d'une seconde.

La seconde est ce que les techniciens appellent une "faible latence"

Il s'agit d'une réduction spectaculaire du temps nécessaire pour que votre téléphone appelle un réseau et obtienne une réponse.

Pourquoi est-ce si important ?

Un chirurgien pourrait utiliser un casque VR pour opérer quelqu'un ailleurs dans le monde. Dans un endroit complètement différent.

Il existe des inconvénients

La portée de la 5G sera beaucoup plus courte que celle de ses prédécesseurs, ce qui signifie qu'il faudra plus d'antennes dédiées.

Qu'en est-il des risques pour la santé ?

Cette technologie est si récente que personne ne sait vraiment

Ensuite, il y a une question de sécurité - est-ce que plus de données signifie plus de risques ?

La 5G facilitera certainement les piratages de données mais aussi la surveillance.

Les pays de l'Union européenne débattent toujours sur l'utilisation de la 5G, ils se demandent si la connectivité éclair mérite de prendre les risques que l'on vient d'évoquer.