Nouvelle expérience immersive à l'Océanarium de Lisbonne

"One, the sea as never felt it" est le nom de l'exposition immersive de l'artiste et biologiste Maya Almeida présentée par l'Océanarium de Lisbonne. Un spectacle son et images sur la biodiversité des océans entièrement filmé au Portugal.

RTP

Cette artiste hors du commun nous raconte son approche :

"Je plonge depuis plus de 25 ans, principalement en apnée, donc la plupart de mon travail se fait sans bouteilles d'air comprimé, afin de pouvoir m'approcher des animaux, car ils ressentent quand il y a des objets ou des bruits étranges autour. Plus vous êtes en harmonie avec votre environnement, meilleurs sont les résultats".

"Il a fallu deux ans de travail. Environ 8 mois ont été consacrés au tournage, principalement aux Açores et surtout sous l'eau, ce qui est le moins fréquent et ce que les gens trouvent pourtant le plus intéressant. Nous avons également tourné des images avec un drone, qui ressemble presque à un hélicoptère, car il est gigantesque. Nous avons tourné des images à Nazaré, Aveiro, Costa Vicentina, en Algarve... un peu partout au Portugal."

"Nous avons utilisé des techniques pionnières en termes de lumière et d'intelligence artificielle pour interpréter les images et ralentir le mouvement, afin qu'il devienne lisse, beaucoup plus organique et naturel. C'est quelque chose que nous sommes encore en train de tester.".

L'exposition temporaire "One, the sea as never felt it" est présentée dans le cadre des événements de Lisbonne Capitale verte européenne 2020.