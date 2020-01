"Qu'avez-vous fait contre Trump ?" : Rohani tacle les Européens sur le nucléaire iranien

Ces derniers mois, Téhéran avait mis la pression sur les Européens pour qu'ils l'aide à contourner les sanctions américaines rétablies par Donald Trump. Selon Téhéran, Paris, Berlin et Londres ne respectaient plus leurs engagements pris en 2015.

Au plus haut des tensions avec Washington début janvier, Téhéran a annoncé la "cinquième et dernière phase" de son plan de réduction de ses engagements pris dans le cadre de l'accord en 2015.

"Nous voulons que vous, les Européens, quittiez cette région de manière sage, et non pas par la guerre."

"Aujourd'hui, le soldat américain sont en danger, demain le soldat européen pourrait l'être aussi", a déclaré le président iranien. "Nous voulons la sécurité. Nous ne voulons pas d'instabilité dans le monde. Nous voulons que vous, les Européens, quittiez cette région de manière sage, et non pas par la guerre"__, a-t-il ajouté.

