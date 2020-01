Destitution : Nancy Pelosi signe l'acte d'accusation contre Trump et transmet le dossier au Sénat

Ce sont des images rares d'une cérémonie très solennelle. Un an à un, la chef des démocrates américains Nancy Pelosi les as pris pour signer l'acte d'accusation de la Chambre des Représentants, comme le veut la tradition pour des textes importants .

