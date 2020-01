La 5G en question à Bruxelles : avancée ou risque sanitaire ?

Notre connectivité croissante doit nous inciter à mener une réflexion globale selon lui. "Pour fabriquer les GSM et tous ces appareils, on a besoin de matériaux très rares qu'on exploite dans des pays sous-développés, dans des conditions terribles pour les gens qui travaillent," assure-t-il avant d'ajouter : "On a vu par exemple, au République démocratique du Congo, des enfants qui extraient les minerais pour faire nos GSM dans des conditions atroces."

Voici ce que Thierry Breton , commissaire européen pour le marché intérieur, a indiqué le 3 décembre dernier à se sujet : "Elle va permettre notamment de développer des applications nouvelles et nombreuses dans le monde industriel, dans l'industrie de la donnée et notamment dans tout ce qu'on appelle l'Internet des objets," a-t-il insisté.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.