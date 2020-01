UE : l'Albanie serait "prête" pour l'ouverture de négociations d'adhésion

Un nouvel espoir pour Tirana après la déception. En octobre dernier plusieurs Etats membres dont la France, le Danemark et les Pays-Bas avaient bloqué l’ouverture des négociations en vue de l’adhésion à l’Union européenne de l’Albanie et de la Macédoine du Nord.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.