Le secteur du tourisme grandement fragilisé par les incendies en Australie

Mais si le secteur est bon pour l'économie du pays, il ne l'est pas forcément pour l'environnement et la biodiversité, fortement fragilisés ces dernières mois.

Avec la réouverture de l'île Kangourou aux touristes, le gouvernement australien veut envoyer un message fort : "L'Australie est ouverte aux affaires et les touristes peuvent toujours venir, et avoir la même expérience incroyable que nous avons toujours été fiers de proposer", a déclaré Simon Birmingham, le ministre australien du tourisme.

