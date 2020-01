Les Monty Python pleurent Terry Jones : l’humoriste britannique décède à 77 ans

"Prend la mort du bon côté" : les fans auront reconnu cette phrase, tirée de la chanson qui clôt le film "La vie de Brian".

Terry Jones, le réalisateur britannique et figure des Monty Python, est décédé mardi soir, à l'âge de 77 ans "après un long combat, toujours avec humour, contre une forme rare de démence", a annoncé sa famille dans un communiqué.

Il était accompagné de Michael Palin, de Eric Idle, John Cleese, Graham Chapman et de Terry Gilliam.

"Son travail avec les Monty Python, ses livres, ses émissions de télévision et ses poèmes vivront pour toujours", écrit également sa famille.

Il était bien plus qu'un des écrivains et des acteurs les plus drôles de sa génération. C'était un comédien complet de la Renaissance - auteur, réalisateur, présentateur, historien, brillant auteur pour enfants et le plus chaleureux et merveilleux compagnon dont on puisse rêver Michael Palin Membre des Monty Python

De l'humour...

Inspiré de l'émission ITMA (It's that Man Again !) ainsi que des Goons (émission radiophonique de Peter Sellers et de Spike Milligan), leur humour prend ses racines dans le burlesque. Un humour qui plait. Ils diffusent, entre le 5 octobre 1969 et le 5 décembre 1974 sur BBC1, pas moins de 45 épisodes de 30 minutes de leur série "Monty Python's Flying Circus".

A l'arrêt de celle-ci, le groupe s'engage dans le cinéma, avec plusieurs long métrage réalisés par leurs soins : Sacré Graal en 1975, La Vie de Brian en 1979 et Le sens de la vie en 1983.

Le 19 novembre 2013, Terry Jones annonce la réformation du groupe, plus de trente ans après leur dernier spectacle : dix représentations à grande échelle sont prévues à Londres. "Je suis heureux et fier d’annoncer que ce sera bien crade" proclame Eric Idle. De son côté, Michael Palin, 71 ans, regrette peut-être un peu déjà : "Je suis déjà fatigué après le premier numéro" dit-il après deux semaines de répétition.

Baptisé "One Down, Five To Go" en hommage à Graham Chapman, sixième membre de la troupe, décédé d'un cancer en 1989. Pour la première représentation, les 14 000 billets se vendront en 44 secondes. Les neufs suivants afficheront aussi complets.

Mais pas que

Après la dissolution des Pythons dans les années 80, Terry Jones a écrit des livres sur l'histoire médiévale et ancienne, présenté des documentaires, écrit de la poésie et réalisé des films. Notamment "Personal Services" ou "Erik the Viking".

Il écrit également le scénario du film fantastique "Labyrinthe", réalisé par Jim henson avec David Bowie dans le rôle principal.

Hommage

Né le 1er février 1942 à Colwyn Bay, au Pays de Galles, Terry Jones avait co-réalisé avec Terry Gilliam "Sacré Graal" en 1975, et avait incarné de nombreux personnages du "Monty Python Flying Circus" à la télévision.

Sur les réseaux sociaux, Terry Jones aura reçu de multiples hommages. Dont ceux de ses compagnons de toujours.