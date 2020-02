Halte aux féminicides : le Mexique souffre pour une enfant de 7 ans, retrouvée morte.

Plus de No Comment

Le Mexique a enregistré plus de 1000 victimes de féminicide en 2019, selon les chiffres officiels, bien que les experts pensent que le vrai chiffre pourrait être beaucoup plus élevé en raison des difficultés à enregistrer ces meurtres.

Vêtus de noir et beaucoup avec le visage couvert, les manifestants ont exigé la fin de l'impunité et de la violence contre les femmes.

