Covid-19 : la frontière entre l'Iran et le Pakistan fermée

L'Iran est le pays qui compte le plus de décès dus au coronavirus en dehors de Chine : le dernier bilan fait état de 15 morts et de 95 personnes infectées. Le Pakistan a donc décidé de fermer sa frontière. A Taftan, plus de 270 personnes rentrant d'Iran ont été placées en quarantaine. La circulation des trains a également été suspendue.

