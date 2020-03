Coronavirus : l'Espagne placée en état d'alerte

L'Espagne va être placée en état d'alerte durant quinze jours pour freiner l'épidémie de coronavirus. L'annonce a été faite par le chef du gouvernement espagnol Pedro Sanchez, qui va réunir ce samedi un conseil des ministres extraordinaires.

4 200 cas, 120 morts

La pandémie progresse de manière inquiétante dans le pays. Plus de 4 200 cas de contaminations et 120 morts, selon un dernier bilan officiel, soit 36 décès et plus d'un millier de malades supplémentaires en 24 heures. La capitale Madrid concentre la majorité des cas.

Ailleurs en Espagne, les régions les plus touchées multiplient les mesures : la Catalogne a ainsi fermé les zones commerciales, gymnases et stations de ski et mis en confinement quatre localités. La région de Murcie, dans le sud-est du pays, a également annoncé le confinement de villes balnéaires touristiques sur la Méditerranée.

Les services d'urgence saturés

Les autorités espagnoles s'attendent à une accélération rapide de l'épidémie, alors que les services d'urgence sont déjà saturés et que les centres d'appels téléphoniques sont submergés.

L'Etat espagnol va débloquer près de 4 milliard d'euros pour aider les services de santé du pays et les régions à gérer cette crise du coronavirus. Des mesures économiques ont également été annoncées pour aider les entreprises durent touchées.