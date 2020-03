Vers un confinement total en France ? Emmanuel Macron évoque la lutte contre le Covid-19 à 20 heures

Un pour tous, tous contre un, le nouveau coronavirus ! Sa propagation rapide accélère les confinements, et maintenant les fermetures de frontières, un peu partout à travers l'Europe où il a déjà tué plus de 2 000 personnes. L'agence nationale Santé Publique France a livré son dernier bilan : 5 423 cas de contamination confirmés, et 127 morts, soit 36 de plus en une journée, c'est la plus forte augmentation quotidienne depuis l'entrée du Covid-19 dans l'Hexagone.

La situation est d'autant plus dramatique qu'environ 400 malades se trouvent dans un état grave voire très grave, luttant pour leur survie dans les services de réanimation des hôpitaux. La nouveauté, que notent les médecins avec préoccupation, c'est que les personnes âgées de plus de 70 ans ne sont plus les seules frappées durement, il faut y ajouter des patients ayant entre 50 et 65 ans.

La Direction générale de la Santé a lancé cet avertissement :

Les formes graves sont signalées chez des personnes âgées ou fragiles mais également chez des adultes sans pathologies antérieures

Les circonstances sont si sérieuses que le confinement total guette la France à courte échéance. Le président Emmanuel Macron doit d'ailleurs faire le point sur la situation ce soir à 20 heures sur les chaînes de télévision. Il doit annoncer de nouvelles mesures visant à protéger le pays contre le nouveau coronavirus mais on ne sait pas encore si elles seront radicales.

Indiscipline dans la vie de tous les jours

Néanmoins, une partie des Français ne semble pas encore avoir conscience du danger qui grandit. Sur les marchés du dimanche matin, beaucoup de vendeurs et d'acheteurs n'ont pas pris les mesures de protection les plus basiques, et lors de la traditionnelle balade du dimanche après-midi, beaucoup de familles avec enfants et grand-parents, ou des groupes d'amis ont été vus - notamment à Paris - se promenant à touche touche dans les parcs, les jardins publics, sur les bords de Seine (ci-dessous)...

Des promeneurs sur les bords de Seine à Paris, le 15 mars 2020 Aurore MESENGE / AFP

Voilà pourquoi le ministre de la Santé, Olivier Véran, a tenu à mettre ses concitoyens face à leur

responsabilité hier soir à la télévision :

La sortie que nous allons annuler, la soirée en famille ou le repas en famille que nous n'allons pas faire : tout cela est déterminant pour protéger la santé des Français. Le virus est invisible, il circule vite et il menace la vie des gens. Je conjure les Français de respecter les mesures de restriction sociale

La mortalité augmente toujours plus

En Italie, le nombre de cas et de décès ne cesse d'augmenter. Le pays a dépassé la barre des 20 000 contaminés et compte près de 2 000 morts, selon le dernier bilan. La péninsule est soumise à un verrouillage strict jusqu'au 3 avril. Dimanche, le pape François s'est toutefois aventuré hors du Vatican pour se rendre dans deux églises de Rome afin de prier pour les malades.

En Espagne, la vie quotidienne est totalement bouleversée. Le pays est en état d'alerte depuis samedi soir et les citoyens ne peuvent sortir qu'en cas de besoin alimentaire ou médical. Les forces de l'ordre et les militaires sont mobilisés pour assurer le respect du total confinement.

L'Allemagne est en train, à l'heure qu'il est, de fermer partiellement ses frontières avec la France, la Suisse, l'Autriche, le Luxembourg et le Danemark. Les gens ne seront plus autorisés à traverser, sauf les transfrontaliers qui vont travailler outre-Rhin.