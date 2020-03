Coronavirus : la Commission suspend les règles budgétaires de l'UE

Avec le coronavirus, le pacte budgétaire européen vole en éclats. La Commission européenne a annoncé ce vendredi qu'elle octroyait aux Etats membres une dérogation temporaire aux règles de discipline budgétaire.

Les gouvernements devraient en plus être aidés par l'émission possible de "corona bonds", des obligations européennes de mutualisation de la dette. premier pays à secourir, l'Italie bien-sûr :

"Nous avons lancé une initiative d'investissement, explique Ursula Von der Leyen, présidente de la Commission, et c'est une bonne nouvelle pour l'Italie car il y avait des fonds structurels gelés que l'Italie ne pouvait plus dépenser et devait redonner au niveau de l'UE. Nous avons décidé que cet argent restait en Italie, et plus encore : l'Italie peut le dépenser là où bon lui semble, par exemple sur le marché du travail. C'est 11 milliards pour l'Italie et je pense que ce paquet est bon et aidera dans cette crise économique."

La mutualisation financière des dettes nationales, un sujet jusque-là tabou en zone Euro. La suspension des règles budgétaires, elle, pourrait être validée lors d'une nouvelle visioconférence européenne lundi.

Pour aider l'Italie, et peut-être d'autres Etats européens ensuite, on parle aussi à Bruxelles de l'activation du Mécanisme Européen de Stabilité, créé en 2012 lors de la crise de la dette pour aider les Etats rencontrant des problèmes de financement sur les marchés.