Coronavirus : l'Espagne mobilise des moyens matériels et humains supplémentaires

Le Premier ministre Pedro Sanchez annonce la livraison de plus d'un million de masques pour les professionnels et patients, ainsi que 52 000 personnels de santé supplémentaires.

C'est le plus grand centre de congrès de Madrid. Et le voici transformé en un hôpital d'urgence de plus de 5 000 lits en vue d'accueillir des patients atteints du Covid-19.

L'Espagne mobilise tous les moyens qu'elle peut dans la lutte contre la pandémie de coronavirus. Le gouvernement espagnol a décidé de mobiliser plus de 52 000 professionnels supplémentaires, dont 14 000 médecins et infirmiers à la retraite.

Mais cette infirmière atteinte du Covid-19, placée en quarantaine, alerte sur le manque de moyens matériels : "Il n'y a pas de blouses imperméables", explique-t-elle. "Les collègues se protègent avec des sacs à poubelle. (...) Des salles d'attente ont été aménagées pour soigner les patients, sans oxygène, ni respirateurs. C'est le chaos."

"Les cas augmentent et vont continuer à augmenter dans les prochains jours"

"C'est le chaos" et il y a urgence, car l'Espagne a connu une hausse du nombre de morts de plus d'un tiers samedi par rapport à vendredi. Madrid est la région la plus touchée avec plus de la moitié des décès.

"Les cas augmentent et vont continuer à augmenter dans les prochains jours", a averti une responsable du Centre d'alerte et d'urgences sanitaires, Maria Jose Sierra, en conférence de presse.

"La mortalité concerne fondamentalement les personnes âgées de plus de 70 ans, spécialement le groupe des plus de 80 ans", a-t-elle précisé. "Près de 70% des patients placés en unités de soins intensifs ont plus de 60 ans" . En revanche, les moins de 20 ans représentent "1% à 2% des patients hospitalisés".

La région de Madrid reste de loin la plus affectée, avec 8 921 cas (36% du total), devant la Catalogne (4 203), le Pays basque (1 725) et l'Andalousie (1 515).

Nouveaux tests et plus de masques

La mortalité atteint en Espagne 5,3% des cas, avec un maximum de 9% dans la région de Madrid, mais ces chiffres sont à prendre avec précaution car ils dépendent aussi de la politique en matière de tests et du nombre de personnes testées. Le nombre de cas réels est donc sûrement sous-estimé, si l'on inclue en plus les personnes asymptomatiques.

Le Premier ministre Pedro Sanchez a annoncé avoir acheté "649 000 nouveaux tests"."Nous allons atteindre le million dans un avenir proche. Nous avons également conclu ou concluons cet accord pour importer 6 millions de nouveaux tests", a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement espagnol a également annoncé la "livraison dans les prochaines heures de 500 000 masques chirurgicaux pour les professionnels et de 800 000 masques pour les patients dans toutes les communautés autonomes".