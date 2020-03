Des milliers d'Européens bloqués dans les aéroports

Beaucoup d'anxiété dans de nombreux aéroports dans le monde pour des milliers de citoyens européens qui aimeraient bien rentrer chez eux.

La crise du coronavirus a entraîné la fermeture de plusieurs frontières et une grande partie de la flotte de plusieurs compagnies aériennes reste clouée au sol.

Cet Irlandais, par exemple, est bloqué au Pérou : «Ils m'ont dit que les frontières allaient être fermées le lendemain. Nous sommes allés à l'aéroport et nous avons été accueillis avec des flics en tenue anti-émeute et l'armée qui ne semblait pas avoir de problème à braquer leurs fusils sur les gens. Nous avons fait tout notre possible pour partir, nous n'avons pas eu assez de temps, ce n'est pas de notre faute. Vous ne pouvez pas quitter la ville, nous sommes coincés et tout ce que nous voulons faire, c'est rentrer à la maison.»

Yaiza Martín Fradejas, Espagnole de retour récemment et journaliste d'Euronews : «Quand j'étais à l'aéroport international de Bogota en Colombie, il y avait d'autres Espagnols qui étaient dans la même situation que moi, il était vraiment difficile d'obtenir une place sur un vol pour l'Espagne . Certains vols ont été annulés, d'autres étaient vraiment chers".

Victoria Tuckman, elle, attend sa fille, bloquée en Australie : «Elle aurait dû rentrer en Australie aujourd'hui via Abu Dhabi, mais tous les vols ont été annulés et maintenant elle et son amie sont bloquées à Melbourne et nous ne savons pas comment nous allons les ramener à la maison. Nous sommes six à avoir passé des heures à chercher sur Internet les vols de toutes les villes d'Australie vers toutes les villes du Royaume-Uni avec des escales dans le monde entier et nous n'avons trouvé aucun vol du tout. Le seul que j'ai réussi à trouver coûte maintenant 14 300 £ pour elles deux et je ne sais pas comment nous allons les ramener à la maison".

Avec de moins en moins de vols commerciaux disponibles pour les Européens bloqués à l'étranger, beaucoup appellent maintenant les dirigeants politiques européens à augmenter le nombre de vols d'urgence organisés par les Etats pour les aider à rentrer chez eux et retrouver leurs proches.