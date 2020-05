Little Richard, pionnier américain du rock and roll, est mort (magazine Rolling Stone)

Little Richard, un des pionniers américains du rock and roll, connu pour ses hymnes entraînants comme "Tutti Frutti" ou "Long Tall Sally" et sa présence endiablée sur scène, est mort samedi à l'âge de 87 ans, a annoncé son fils au magazine Rolling Stone.

La cause du décès de cette légende de la musique américaine n'est pas encore connue.

Little Richard, Richard Wayne Penniman de son vrai nom, a scellé avec "Tutti Frutti", tube planétaire, l'avènement d'une époque. Venu du R&B, il a permis dans les années 1950, à l'instar d'autres artistes noirs comme Chuck Berry ou Fats Domino, l'émergence d'un genre nouveau, le rock and roll.

Mais bien plus que ces deux contemporains relativement sages, Little Richard a contribué à donner au rock and roll un air de scandale, avec ses chemises criardes comme aucun homme n'en portait alors, sa coiffure banane de 15 cm de haut, et sa moustache aussi fine qu'un trait de crayon.