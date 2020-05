Coronavirus : le Royaume-Uni impose une quarantaine aux arrivants sur son territoire

Le gouvernement britannique confirme qu'il va imposer une quarantaine de quatorze jours à tous les voyageurs arrivant sur son territoire. Le royaume a commencé à sortir du confinement mais reste traumatisé par ses 41 000 morts du coronavirus et veut absolument éviter que la courbe reparte à la hausse. A partir du 8 juin, les arrivants devront donner leur adresse et téléphone et des contrôles aléatoires seront effectués.

Priti Patel, ministre de l'Intérieur britannique : "Nous effectuerons des vérifications ponctuelles d'ici la mi-juin pour nous assurer que les gens s'isolent d'eux-mêmes. Et ceux qui arrivent de l'étranger et qui refusent de s'y conformer pourraient se voir refuser l'entrée".

Cette quarantaine imposée est très critiquée. Par les compagnies aériennes, par les pays voisins, dont la France, qui menace d'imposer une mesure de réciprocité.

En France, justement, plusieurs voix dans la communauté scientifique estiment maintenant que l'épidémie est "derrière nous", même si, avec le déconfinement, le nombre de cas pourrait bien repartir à la hausse. le tout est de savoir si une telle hausse pourra être suffisamment contenue.

En France, justement, le long weekend de l'Ascension a été l'occasion pour beaucoup d'aller à la campagne ou la plage... A Dunkerque, des patrouilles étaient présentes pour rappeler au public qu'il ne pouvait que rester en mouvement, marcher ou courir...

Pas de bain de soleil

Même genre de règles en Italie, où le bain de soleil reste interdit et la distanciation sociale doit être respectée. La plupart des plages sont ouvertes, mais des roulements horaires ont été mis en place.

Et en Espagne, le gouvernement a autorisé les régions de Madrid et Barcelone à aller plus loin dans le déconfinement à partir de lundi.

S'asseoir en terrasse dans les restaurants et les bars sera possible jusqu'à 50% de leur capacité, seront aussi autorisés les rassemblements de familles et d'amis jusqu'à 10 personnes et la réouverture de petits magasins, musées et lieux de culte.