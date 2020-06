Une PME française crée un tissu qui détruit les virus

En pleine pandémie de Covid-19, les transports en commun sont plus que jamais une source de préoccupations pour les collectivités et les usagers. Le risque d'infection respiratoire est en effet accru dans ces espaces clos et fréquentés ...

Dans la banlieue de Lyon, en France, la PME Trajet a trouvé une solution pour rendre les transports en commun plus sûrs.

Voilà plusieurs années que cette société fabrique, avec l'usine de production Aunde en Espagne, des tissus auto-nettoyants et anti-tâche ...

Mais l'entreprise vient dernièrement de mettre au point un velours désinfectant et décontaminant, capable d'éliminer tout seul presque 100% de la charge virale grâce à un procédé : la photocatalyse.

Jérôme Blanc, président de Trajet : "On a réussi à intégrer dans nos tissus un conducteur, qu'on peut appeler catalyseur, et qui va s'activer au contact des rayons ultraviolet. Le but de cette réaction c'est d'oxyder des composés et pour les transformer en molécule inoffensive, comme de l'eau ou du sel".

D'une durée de vie garantie de 2 ans, ce velours est capable de détruire, grâce à la lumière naturelle ou artificielle, de nombreuses bactéries, microbes et virus en 1 minute... Des tests menés par des laboratoire indépendants aux Etats-Unis et en Espagne ont aussi prouvé son efficacité contre le coronavirus.

Si ces tissus décontaminant sont principalement destinés aux transports, ils pourraient avoir d'autres applications...

"On peut imaginer des salles de cinéma, des salles de spectacles utiliser ces tissus intelligents, et on peut imaginer qu'entre deux séances on pourrait avoir une heure d'activation de lampe ultra violette pour décontaminer la pièce", a déclaré le président de Trajet.

Le réseau de transports à Lyon a déjà équipé certaines de ses rames de métro de ce velours et d'autres villes, en France et à l'étranger, pourraient bientôt suivre.