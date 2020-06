C'est un avertissement de l'Otan aux Occidentaux, il ne faut pas ignorer la montée en puissance de la Chine. Cette croissance économique et militaire de Pékin change les rapports de force sur la scène internationale.

Pour le secrétaire général de l'Alliance, les Européens et les Américains doivent travailler ensemble sur cette question. Jens Stoltenberg souligne que Pékin sera bientôt la première économie mondiale. Le pays possède déjà le second budget de la défense le plus important au monde."La Chine investit massivement dans des capacités militaires à longue portée, des missiles qui peuvent atteindre tous les Alliés de l'Otan en Europe et elle modernise ses forces nucléaires", précise le secrétaire général de l’Otan.

Dans cette perspective les 27 ministres de l’UE ont évoqué lundi les relations transatlantiques avec leur homologue américain. Il s’agit de se focaliser "sur le défi que représente une attitude plus affirmée de la Chine à l'échelle mondiale", explique Josep Borrell, chef de la diplomatie européenne. Les tensions croissantes entre Washington et Pékin poussent l'Europe à reconsidérer sa politique de défense et son action diplomatique.