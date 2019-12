L'OTAN tente tant bien que mal d'afficher son unité

Ses déclarations ont jeté le froid et risquent de perturber la séance de travail. Trente ans après la chute du mur de Berlin, les 29 membres de l'Otan vont tenter d'afficher leur unité et de masquer ainsi les divergences exposées au grand jour entre les Etats-Unis, la France et la Turquie.

La Turquie bloque l'adoption des plans de défense pour les Etats Baltes et la Pologne et le président Recep Tayyip Erdogan pourrait refuser d'adopter la déclaration du sommet, a indiqué Jens Stoltenberg.

Hier soir Donald Trump et Boris Johnson se sont entretenus a-t-on appris dans un communiqué publié par Downing Street. De nombreux commentateurs politiques estiment que Boris Johnson serait soucieux d'éviter de trop s'afficher avec un président américain impopulaire au Royaume-Uni et dont les compliments pourraient se révéler encombrants en fin de campagne pour les législatives anticipées du 12 décembre.

Euronews n'est plus accessible sur Internet Explorer. Ce navigateur n'est plus supporté par son éditeur, Microsoft, et les dernières fonctionnalités techniques de notre site ne peuvent plus fonctionner correctement. Nous vous encourageons à utiliser un autre navigateur, tels que Edge, Google Chrome ou Mozilla Firefox.