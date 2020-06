L'Islande teste ses touristes à la descente d'avion : 4 cas de Covid-19 depuis le 13 juin

L'Islande teste ses touristes depuis sa réouverture des frontières aux pays de l'espace Schengen il y a moins d'une semaine. Deux nouvelles personnes, des ressortissants danois ont été testé positifs au Covid-19 à leur descente d'avion. L'un avait développé des anticorps contre la maladie et a donc pu poursuivre son voyage, l'autre a été mis en isolement. 927 tests ont été réalisés sur 1 100 voyageurs. Tous ceux qui disposent d'un certificat médical ne sont pas concernés. Depuis le début de la semaine, deux autres personnes ont été testés positives, des ressortissants roumains qui ont enfreint la quarantaine et ont été ensuite arrêtés.

En Roumanie, avec plus de 23 000 contaminations et plus de 1 400 morts, les hôpitaux ne sont pas loin de la limite de leur capacité. A tel point que le président Klaus Iohannis estime la situation préoccupante et fait appel au respect des règles de distanciation.

Au Portugal, les autorités sont elles aussi préoccupées par des foyers de Covid-19 apparus ces derniers jours dans des maisons de retraite et dans un grand hôpital.

La direction de la santé a déclaré que 325 des 417 nouveaux cas de Covid-19 des dernières 24 h ont été détectés dans la région métropolitaine de Lisbonne. Le Portugal a officiellement enregistré plus de 38 000 cas de Covid-19 et plus de 1 500 morts depuis le début de la pandémie.