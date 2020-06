Coronavirus : hécatombe chez les policiers au Pérou, et poussée de fièvre critique aux Etats-Unis

Le nouveau coronavirus galope comme un "cheval fou" dans les vastes étendues de ses toutes dernières terres de conquête dans le monde : l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale où, toutes deux réunies, le bilan des victimes vient de dépasser les 100 000 morts; le Brésil porte à lui seul la plus lourde charge puisque plus de la moitié de ces décès y sont recensés.

Sur le continent, l'attention se porte plus particulièrement ces jours-ci sur le Pérou, qui est dans le peloton de tête des pays latino-américains les plus maltraités par la pandémie, juste derrière le Brésil en nombre de contaminations, avec aussi le Mexique, l'Argentine et le Chili. Et malgré le confinement, le Pérou est le troisième en terme de mortalité derrière le Brésil et le Mexique.

Déjà 223 policiers péruviens emportés

Parmi les soldats en première ligne, une hécatombe se produit en effet dans les rangs de la police péruvienne; plus de 200 agents ont déjà été emportés par la maladie de Covid-19 et environ 15 000 ont été contaminés. Pourquoi ? Parce que ce sont eux qui tentent tant bien que mal de faire respecter les règles du confinement dans le pays.

Le ministre en charge de la police, Gaston Rodriguez, un général en retraite, a fait le dernier décompte hier 23 juin :

Nous avons 223 policiers décédés et 15 600 contaminés

Quant au Mexique, il est en train de crouler sous le nombre de personnes infectées. Rien qu'un chiffre : 6 288 nouveaux cas y ont été confirmés ces dernières 24 heures.

Le président des Etats-Unis, qui ose tout, voit là de "bonnes" circonstances pour vanter l'efficacité de son fameux mur construit de bric et de broc à la frontière américano-mexicaine.

Donald Trump a lancé hier à propos du mur :

Il a arrêté le Covid, il a tout arrêté !

La sérieuse mise garde du professeur Fauci

L'éminent professeur Anthony Fauci (en photo ci-dessous), l'immunologiste en chef de la cellule scientifique chargée de conseiller la Maison Blanche sur l'évolution de la pandémie de coronavirus, a toutefois essayé de ramener le président Trump à la triste réalité. Devant une commission de la Chambre des représentants, à majorité démocrate, il s'est inquiété très sérieusement d'une poussée " préoccupante" sur le territoire américain.

Le docteur Fauci a notamment déclaré :

Les deux prochaines semaines seront critiques (...) Et c'est quelque chose qui m'inquiète vraiment

L'épidémiologiste a même contré Donald Trump qui passe son temps à dire que les hausses du nombre de cas et de morts sont liées à l'importance des tests effectués; Il a au contraire souligné que cette augmentation venait surtout de "la contagion" entre habitants.

Les Etats-Unis sont les plus endeuillés par le Covid-19 dans le monde avec 121 228 décès à ce jour**, mercredi 24 juin**, dont près de 800 rien que durant les dernières 24 heures, selon les données de l'Université Johns Hopkins.