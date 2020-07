L'art à l'ère soviétique à la Galerie Tretiakov de Moscou

Le deuxième volet d'une exposition consacrée à l'ère soviétique s'est ouvert à la galerie Tretiakov à Moscou.

Les œuvres présentées couvrent la période dite de la "stagnation", entre les années 1968 et 1984. Après la répression stalinienne, une relative liberté d'expression permet à des artistes de se détacher de la ligne officielle soviétique.

l'art underground face à l'art soviétique

"Le but était de créer un projet complexe, avec plusieurs niveaux, qui fasse réfléchir sur la volonté artistique de l'époque, voir ce qui est commun aux œuvres créées dans le cadre du concept officiel et ce qui a été créé par les artistes "non officiels", "underground". Ces artistes à l'époque de la stagnation, ont créé l'un des concepts artistiques les plus importants de l'art moderne", explique la directrice du musée, Zelfira Tregulova.

Plus de 500 peintures, sculptures et dessins sont présentés, ainsi que des archives vidéo et des extraits de films.

"NotForever 1968-1984"

Le musée a rouvert ses portes après trois mois et demi de fermeture. Les précautions sanitaires sont de rigueur.

L'exposition intitulée "NotForever 1968-1984" est à découvrir jusqu'au 11 octobre prochain.