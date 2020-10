L'Allemagne célèbre la réunification : trentième anniversaire à l'heure du Covid

L'Allemagne célèbre l'anniversaire de la Réunification : après quatre décennies de division l'Allemagne de l'Est a rejoint la République fédérale de l'Ouest le 3 octobre 1990.

Angela Merkel avait alors 36 ans et elle était porte-parole adjointe de la RDA.

Angela Merkel, chancelière allemande : "Aujourd'hui, nous devons à nouveau faire preuve de courage, le courage de prendre de nouveaux chemins face à une pandémie, le courage de surmonter entièrement les différences qui subsistent entre l'Est et l'Ouest, mais aussi le courage d'exiger et d'œuvrer encore et toujours pour la cohésion de notre société."

De son côté, le président allemand Frank-Walter Steinmeier a déclaré que l'Allemagne d'aujourd'hui est "la meilleure qui ait jamais existé".

Frank-Walter Steinmeier, président allemand : "En 2020, la République fédérale d'Allemagne est un pays que les Allemands de l'Est et de l'Ouest, les résidents de longue durée et les immigrés ont façonné ensemble. Si nous regardons le monde, si nous regardons l'Europe, alors l'héritage de 1989 n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui."

Pour des raisons sanitaires les cérémonies de ce trentième anniversaire de la Réunification ont été réduites et selon Angela Merkel elles sont " plus discrètes que ne le mériterait l'occasion".