Covid-19 : le Pays de Galles va reconfiner, la Belgique ferme cafés et restaurants

Le Pays de Galles s'y est résolu. Il va reconfiner ses quelques trois millions d'habitants à partir de vendredi. Chacun chez soi pendant deux semaines, avec fermeture des commerces non-essentiels, même si les élèves du primaire pourront retourner à l'école la deuxième semaine. Pour le dirigeant de la province britannique, une nécessité :

« Ce pare-feu est le plus court qui puisse être instauré, a assuré Mark Drakeford_, mais cela signifie aussi qu'il devra être drastique et conséquent pour avoir les effets escomptés sur le virus. »_

Les chiffres de la pandémie de coronavirus continuent de s'envoler. Le cap de 40 millions d'infections diagnostiquées à travers le monde a été franchi, plus de 2,5 millions ces sept derniers jours.

La Belgique, l'un des pays les plus endeuillés par rapport à sa population, a aussi relevé d'un cran les restrictions. Fermeture des cafés et restaurants ce lundi, et ce pour un mois. À cela s'ajoute un couvre-feu entre minuit et 5 heures.

« Les gens ne sont pas disciplinés, se lamente Henrique Martins, restaurateur_. Il y a certains pays où ils sont exemplaires et on voit que ça se termine, mais nous, nous ne sommes pas disciplinés. »_

En Serbie, la flambée des nouveaux cas et des hospitalisations a contraint les autorités à rouvrir un hôpital de campagne dans le grand complexe sportif de la capitale, Belgrade. Il dispose d'un peu plus de 500 lits. Jusque-là relativement épargné, ce pays de sept millions d'habitants a enregistré un peu plus de 36 000 cas et près de 800 morts.

En Pologne, où les contaminations quotidiennes tournent autour des 9000, Varsovie et d'autres grandes villes sont passées en zone rouge, et les lycées et universités situés dans ces zones ont dû fermer leurs portes pour passer exclusivement à l'enseignement à distance.