8 000 morts en une semaine : la deuxième vague de Covid-19 commence à submerger l'Europe

La deuxième vague de Covid-19 inonde l'Europe et commence même à la submerger. Les chiffres redeviennent impressionnants comme lors du premier assaut en mars dernier : la barre des 250 000 morts a été franchie, la semaine passée a été la pire en terme de mortalité depuis la mi-mai avec plus de 8 000 décès en seulement sept jours sur le continent européen.

La Suisse est justement le pays où la maladie mortelle a galopé le plus vite la semaine dernière, elle a augmenté de 146%. On y déplore désormais 74 422 contaminations et 2 123 morts. Dès ce lundi, les autorités helvétiques rendent le port du masque obligatoire dans tous les lieux publics fermés, les aéroports, les gares, les arrêts de bus et de trams ; les manifestations de plus de 1 000 participants sont de nouveau interdites, alors qu'elles venaient à peine de réapparaître en obtenant un feu vert le 1er octobre dernier.

La Belgique se place maintenant parmi les pays européens les plus endeuillés par le coronavirus quand on rapporte le nombre de décès, 10 413 à ce jour, à la quantité d'habitants, 11,5 millions. Le nombre de cas de contaminations y a atteint 222 253 à ce jour. Comme leurs voisins français, les Belges doivent donc se résoudre à fermer leurs bars et même leurs restaurants ; la mesure entre en vigueur aujourd'hui pour une durée de quatre semaines, et à l'égale de la France, un couvre-feu est mis en place de minuit à cinq heures du matin.

L'Italie ne peut malheureusement plus servir d'exemple de bonne résistance au Covid-19, comme cela a été le cas jusqu'à la fin septembre. La barre des 100 000 cas d'infection par jour a été passée, ce qui oblige le gouvernement à remonter au créneau.

Les restaurants ne peuvent accepter dorénavant que six personnes au maximum par table et doivent fermer avant minuit, les bars sont obligés de faire porte close à 18 heures s'ils ne sont pas en mesure de faire asseoir leurs clients pour consommer. Et puis les rendez-vous de sport collectif amateur sont de nouveau interdits, ainsi que les fêtes de tradition et les foires locales. L'air de rien, ces dernières rythment la vie des Italiens et pèsent un bon poids dans l'économie nationale, elles fournissent environ 34 000 emplois.

Le Premier ministre italien, Giuseppe Conte, prend la situation très au sérieux :

Nous ne pouvons pas perdre de temps. Nous devons mettre en œuvre des mesures pour éviter un nouveau confinement généralisé qui pourrait mettre gravement en péril l'économie

Police clashes with protesters at the Old Town Square in Prague, Czech Republic, Sunday, Oct. 18, 2020 Petr David Josek/AP

La République tchèque bat le triste record européen des plus forts taux de contaminations et de morts (1 422) pour 100 000 habitants. L'armée vient à la rescousse en installant un hôpital de campagne qui peut accueillir 500 malades près de Prague, la capitale. Les mesures de restriction suscitent malgré tout des réactions violentes d'une partie de la population. Hier dimanche, une manifestation a dégénéré dans les rues praguoises (voir ci-dessus), la police tchèque a lancé du gaz lacrymogène et utilisé des canons à eau contre les protestataires.