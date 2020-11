L'Amérique aux urnes, Biden ou Trump : l'heure du choix

Près de 100 millions d'Américains ont déjà voté par correspondance et des dizaines de millions d'autres se rendent aux urnes aujourd'hui.

Joe Biden et Donald Trump ont fait campagne jusqu'au dernier moment, notamment en Pennsylvanie, un de ces Swing State qui comme la Floride, détient une des clefs du scrutin.

Joe Biden, candidat démocrate à la Maison Blanche : "Il est temps pour Donald Trump de faire ses valises et de rentrer chez lui. Rentrer à la maison. On en a fini avec le chaos, fini avec les courses, les tweets, la colère, on en a fini avec la haine, l'échec, leur responsabilité. On a beaucoup de travail à faire, les amis. Si je suis élu président, nous allons agir. Dès le premier jour, nous allons agir pour maîtriser le COVID.."

Comme il y a quatre ans, les sondages donnent Donald Trump perdant et le président sortant appelle ses électeurs à une fois encore faire mentir les pronostiques.

Donald Trump, président américain : "On gagne la Pennsylvanie et on rafle la mise, vous le savez ça ? Tout comme la dernière fois : on veut exactement les mêmes résultats (...). Biden veut interdire la fracturation hydraulique : c'est une condamnation à mort pour la Pennsylvanie : ses économies d'énergie vont torpiller vos emplois, décimer vos villes, détruire les usines et plonger l’État dans un cauchmar de pauvreté. Vous savez ça, vous êtes déjà passé par là."

La participation s'annonce historiquement élevée et l'accumulation des votes par courrier dans certains États pourraient compliquer le dépouillement voir retarder l'annonce d'un vainqueur si le résultat est serré.