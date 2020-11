La surfeuse française Justine Dupont ride sur LA vague de sa vie

Alors que le swell de la tempête Epsilon a débarqué sur la côte Portugaise, la surfeuse Française Justine Dupont a probablement dompté la plus grosse vague de sa vie et potentiellement la plus grosse vague jamais surfée par une femme, plus massive encore que le monstre d’écume de 70 pieds (21,3 mètres) qu’elle a ridé le 11 février dernier, en fin de saison, sur le même spot.

Celle qui compte aujourd’hui 4 Big Wave Awards (l’équivalent des Oscars du surf) s’est mise tôt à l’eau pour profiter de la journée annoncée comme l’une des plus belle de l’histoire du spot de Nazaré, tractée par son compagnon, Fred David et entourée par deux autres personnes qui assurent sa sécurité.

Au cours de la session, Justine Dupont a demandé à Garrett McNamara, la légende du surf de gros, qui a découvert et écrit les lettres de noblesse du spot de Nazaré, de la tracter. Rapidement, elle a vu naître LA vague, "une bombe", selon ses mots, qu’elle a dévalé à toute vitesse.

Impossible pour l’heure de lui donner une hauteur, le calcul et l’homologation d’un possible record prenant du temps, mais on peut sans mal affirmer qu’elle compte parmi les plus grosses vagues jamais surfées par une femme.

La saison se prolonge jusqu’à la fin du mois de mars. Vu sa forme actuelle, Justine ne devrait pas manquer de nous surprendre encore d’ici là !