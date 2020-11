Agir pour lutter contre les morts accidentelles de dauphins dans les eaux européennes. C'est le sens d'une pétition émise par une trentaine d'ONG qui doit être transmise mardi à la Commission européenne. Selon le WWF, chaque année entre 8 000 et 10 000 de ces mammifères marins meurent pris dans des filets de pêcheurs.

Pour les protéger, l'organisation de défense de l'environnement réclame l'installation de caméra à bord des navires. Cette mesure permet "d'identifier et de mesurer le degré de cas d'accidents et l'interaction avec les captures accidentelles, les zones, les pêcheries concernées et donc de trouver des solutions avec les pêcheurs", explique Antonia Leroy, responsable du programme Océan au WWF Europe. Ces appareils permettraient aussi de fournir des données les périodes les plus dangereuses pour ces prises accidentelles.

Les professionnels sont partagés sur cette mesure. Pour les pêcheurs l'emploi de ces caméras ne peut être que volontaire. Selon le vice-président d’Europêche, Gerard van Balsfoort, c’est un dispositif particulièrement lourd pour "peut-être des milliers de bateaux, juste pour vérifier l'ampleur de la problématique. Il y a des façons plus simples d'agir. On peut mettre des observateurs à bord. Cela a déjà été fait. Il en faudrait plus je pense, mais cela a déjà été fait."

Des caméras sont déjà employées en Australie, au Canada ou aux Etats-Unis. Pour les ONG cet appareillage est aussi une façon d'associer plus encore les pêcheurs à la protection de l'environnement.