"Drunk" de Thomas Vinterberg est le grand vainqueur des Prix du Cinéma européen (European Film Awards). Le film a remporté les prix du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleur scénario, ainsi que celui du meilleur acteur pour Mads Mikkelsen dans le rôle d'un professeur de lycée qui réalise une expérience avec ses amis : boire de l'alcool pendant ses heures de travail.

Triomphe de "Drunk"

En recevant son prix, le réalisateur a évoqué un drame personnel. "Ma fille est décédée pendant que je réalisais ce film, elle adorait ce projet, elle y participait, elle devait y jouer un rôle, le film a été tourné dans son lycée," a indique Thomas Vinterberg. "La seule chose qui avait du sens quand elle est morte, c'était de continuer, de faire ce film pour elle et ce prix va honorer sa mémoire, je vous remercie du fond du cœur," a-t-il souligné avec émotion.

Paula Beer, meilleure actrice pour "Ondine"

Le prix de la meilleure actrice a été attribué à Paula Beer dans "Ondine". L'actrice allemande incarne dans ce film de Christian Petzold, la figure romantique de la nymphe Ondine qui doit tuer tous les amants qui la quittent et la trompent.

"Collective", meilleur documentaire

Le réalisateur allemand né en Roumanie Alexander Nanau décroche le prix du meilleur documentaire pour "Collective". Le film revient sur l'incendie d'une boîte de nuit en Roumanie le 30 octobre 2015 qui a fait 27 morts. 37 personnes blessées dans le sinistre ont péri après avoir contracté des infections dans des hôpitaux roumains. Le drame a provoqué un scandale national et poussé le peuple dans la rue. Les défaillances de l'État et la corruption ont été mises en cause et le gouvernement est tombé face à la gronde populaire.

"Je voudrais remercier les membres de l'Académie pour leur reconnaissance de notre film qui parle du pouvoir individuel, mais aussi du pouvoir du journalisme d'investigation," a expliqué Alexarnder Nanau. "C'est un pilier qui est de plus en plus important pour nos démocraties et j'ai l'impression que nous en avons de plus en plus besoin au quotidien," a-t-il assuré.

"Sole" remporte le prix Découverte

Le prix Découverte décerné pour un premier film a été remis au réalisateur italien Carlo Sironi pour "Sole".

Le film évoque le parcours d'une jeune femme enceinte originaire de Pologne qui se rend en Italie pour vendre l'enfant qu'elle porte. Alors qu'un couple doit l'adopter, le neveu des futurs parents commence à s'attacher à la future mère et s'imagine en père de l'enfant à naître.

Hommages à Wim Wenders et Marion Döring

À la fin de la cérémonie, un hommage a été rendu à deux grandes figures de la European Film Academy : sa directrice Marion Döring et son président, le réalisateur Wim Wenders qui prennent leur retraite.

Ces deux membres fondateurs ont été salués par la chancelière allemande Angela Merkel pour leurs trente ans d'engagement à promouvoir les films européens.

L'an prochain, l'Académie espère tenir non plus en virtuel, mais en conditions réelles, les retrouvailles de la grande famille du cinéma européen.