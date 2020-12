Pas de trêve de Noël dans la lutte contre le Covid-19

Elle reste persona non grata pour les fêtes, mais elle sera bel et bien là quand même. La pandémie de Covid-19 persiste et pousse de nombreux pays européens à renforcer les restrictions.

SUISSE

En Suisse, dès mardi, restaurants et bars seront fermés pendant un mois afin de limiter la propagation du virus. La punition sera identique pour les centres sportifs et de loisirs, les bibliothèques et les musées. Les magasins et les domaines skiables, eux, resteront ouverts.

Ces mesures s’appliquent à l’échelle nationale, mais les cantons les moins touchés par la pandémie pourront décider d’assouplir les restrictions. Le taux de reproduction devra toutefois se situer en dessous du seuil de vigilance, fixé à 1 et l’incidence sur une semaine en dessous de la moyenne nationale.

AUTRICHE

L’heure n’est pas à la fête non plus en Autriche où le gouvernement a décidé d’instaurer un troisième confinement généralisé à partir du 26 décembre et jusqu’au 24 janvier.

Magasins et écoles vont à nouveau fermer jusqu'au 18 janvier. Le maintien de l'ouverture des stations de ski est laissé à l'appréciation des autorités locales et régionales.

Autre mesure : à partir du 15 janvier, seuls les personnes s'étant pliés à un test antigénique pourront reprendre une vie sociale avant la levée générale des restrictions. Les autres devront rester confinés une semaine supplémentaire.

SLOVAQUIE

Le Premier ministre slovaque, Igor Matovic a annoncé, ce vendredi, avoir été testé positif au Covid-19, une semaine après avoir assisté à un sommet de l'UE à Bruxelles.

En Slovaquie, pays qui a enregistré plus de 146 000 cas de contamination confirmés, dont près de 4 000 pour la seule journée de jeudi, les magasins non-essentiels resteront fermés pendant trois semaines. Faire du sport individuellement reste possible, le ski aussi.

SUÈDE

La Suède resserre également la vis à partir du 24 décembre et sur tout le territoire. Le télétravail devient la norme. La fréquentation des magasins et des restaurants sera également limitée.

Les masques faciaux deviennent obligatoires dans les transports en commun, enfin la vente d’alcool dans les bars et les restaurants ne sera plus possible après 20 heures.