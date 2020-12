L'Europe de l'Est se prépare à des fêtes de Noël troublées par le Covid-19

L'Europe centrale et orientale se prépare à fêter Noël avec des règles sanitaires strictes dans le contexte de pandémie de Covid-19.

En République tchèque, un programme national de tests massifs a été lancé, permettant aux citoyens de subir un test antigénique jusqu'au 15 janvier, avec un résultat communiqué en vingt minutes. Une centaine de sites sont prévus sur l'ensemble du territoire. En parallèle, face à l'augmentation des nouvelles infections au Covid-19, le nombre de clients dans les magasins est désormais réglementé, et un couvre-feu nocturne a été mis en place.

En Slovaquie, la plupart des magasins et les écoles seront fermés pendant trois semaines à partir du 21 décembre. Les restaurants doivent également fermer leurs terrasses. Des mesures strictes seront également introduites en Pologne à partir du 28 décembre : les centres commerciaux et les pistes de ski seront fermés, et les déplacements seront limités la veille et le jour de l'an.

En raison du nombre élevé de nouvelles infections, les mesures ne sont pas non plus allégées en Croatie. Le gouvernement a dépensé environ quatre milliards d'euros dans le système de santé et diverses subventions ont été allouées depuis le début de la pandémie.

Pour sa part, la Serbie a annoncé qu'elle était prête à coopérer avec la Russie pour la production du vaccin Spoutnik V après que Belgrade ait reçu vingt doses du vaccin russe pour des tests en laboratoire.

En Roumanie, les autorités ont annoncé être prêtes pour une campagne de vaccination contre le coronavirus et qu'elles pourraient commencer à administrer le sérum à partir du 27 décembre.