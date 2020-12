Tensions entre l'Espagne et le Maroc autour de Ceuta et Melilla

Les relations se tendent entre l'Espagne et le Maroc, après les déclarations polémiques du Premier ministre marocain. En cause, les enclaves de Ceuta et Mellila, territoire espagnol dans le nord du Maroc depuis le XVIe et le XVIIe siècle. Le chef du gouvernement marocain a proposé d'"ouvrir la question de la souveraineté sur ces territoires" lors d'une interview samedi à une télévision saoudienne. De quoi irriter l'Espagne qui a convoqué en urgence l'ambassadrice du Maroc à Madrid.

Le sujet Ceuta et Melilla est délicat entre l'Espagne et le Maroc qui ont aussi un lien sensible sur la question du Sahara occidental. L'ancienne colonie espagnole est un territoire peu peuplé contrôlé aux trois quarts par Rabat mais revendiqué par les indépendantistes du Front Polisario.

Les Etats-Unis ont récemment jeté de l'huile sur le feu en reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental.