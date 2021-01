Stellantis, nouveau géant de l'automobile

Le mariage est désormais officiel après l'approbation par les actionnaires des deux groupes automobiles. Peugeot-Citroën et Fiat-Chrysler ne forment désormais qu'une seule entité : Stellantis, quatrième groupe automobile mondial en volume.

Un groupe qui comptera plus de 400.000 salariés et abritera 14 marques emblématiques et très différentes comme Citroën et Maserati, Fiat et Opel, ou Peugeot et Alfa Romeo.

Le président du directoire de PSA Carlos Tavares prendra la tête du nouveau groupe. Il devra faire face à d'énormes défis technologiques et stratégiques" et aux effets dévastateurs de la pandémie de Covid-19.

A l'avenir les marques du groupe vont notamment réduire leurs coûts de développement et de construction, et compléter leur offre dans toutes les gammes.

"J'ai rarement eu le sentiment autant qu'aujourd'hui de vivre un moment d'histoire", a déclaré le président du conseil de surveillance de PSA, Louis Gallois.

"Nous jouerons un rôle de premier plan au cours de la prochaine décennie en redéfinissant la mobilité comme nos pères fondateurs l'ont fait avec beaucoup d'énergie", a assuré le président de FCA, John Elkann, évoquant une "fusion historique".

L'union sera effective le 16 janvier pour une cotation en bourse le 18 à Paris et à Milan, et dès le lendemain sur le New York Stock Exchange.