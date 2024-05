L'OCDE a publié ses dernières perspectives économiques et a indiqué qu'elle prévoyait une croissance mondiale stable en 2024 et 2025. La France devrait connaître une croissance de 0,7 % cette année, mais pourrait être à la traîne par rapport à la zone euro avec une croissance de 1,3 % en 2025.

PUBLICITÉ

Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques, certains signes indiquent que les perspectives mondiales ont commencé à s'améliorer, même si la croissance reste modeste.

« L’impact du resserrement de la politique monétaire perdure, notamment sur les marchés du logement et du crédit, mais l’activité mondiale se montre relativement résiliente, l’inflation recule plus rapidement que prévu et, dans le secteur privé, la confiance se redresse », indique le rapport.

L'OCDE a également souligné que les déséquilibres entre l'offre et la demande sur les marchés du travail s'atténuent, le chômage restant à des niveaux historiquement bas ou proches de ces niveaux.

« Les revenus réels ont commencé à se redresser, parallèlement à la modération de l’inflation, et la croissance des échanges est redevenue positive. Les évolutions diffèrent toujours d’un pays à l’autre, la forte croissance affichée par les États-Unis et de nombreuses économies de marché émergentes compensant les résultats moins bons observés dans nombre d’économies avancées, tout particulièrement en Europe. »

L'inflation globale dans les pays de l'OCDE devrait tomber à 5 % en 2024, contre 6,9 % en 2023, et continuer à baisser pour atteindre 3,4 % en 2025. D'ici la fin de 2025, l'inflation dans la zone OCDE devrait être proche de l'objectif de 2 % fixé par la plupart des banques centrales. Cela est probablement dû à la chute des prix de l'énergie et des biens, ainsi qu'à des politiques monétaires plus rigides.

La croissance au Royaume-Uni et dans d'autres grandes économies européennes est estimée modeste

La croissance du G20 et des autres pays développés devrait être nettement inférieure à celle des pays en développement, le Royaume-Uni devant connaître une croissance de seulement 0,4 % en 2024, pour atteindre 1 % en 2025.

La zone euro devrait connaître une croissance de 0,7 % en 2024 et de 1,5 % en 2025, tandis que la France devrait également connaître une croissance de 0,7 % cette année, mais pourrait être à la traîne par rapport à la zone euro avec une croissance de 1,3 % en 2025.

De même, l'Italie devrait également connaître une croissance de 0,7 % cette année, pour atteindre 1,2 % en 2025.

L'Allemagne, longtemps considérée comme l' « homme malade » de l'Europe, devrait enregistrer des résultats décevants cette année également, avec une croissance très modeste de 0,2 %. Les choses pourraient toutefois s'avérer nettement plus positives pour le pays l'année prochaine, l'OCDE s'attendant à une hausse de 1,1 %.

En revanche, l'Inde devrait connaître une croissance régulière de 6,6 % en 2024 et 2025, tandis que l'Indonésie pourrait connaître une hausse de 5,1 % en 2024, puis 5,2 % en 2025.

Cependant, la Chine, toujours aux prises avec les effets persistants d'une économie incertaine, du coût de la vie élevé et de la baisse de la demande post-pandémique, devrait augmenter de 4,9 % cette année, mais seulement 4,5 % l'année prochaine.

En février 2024, le taux de chômage de l'OCDE s'élevait à 4,9 %, se situant près de son plus bas niveau depuis 2001.

Le secrétaire général de l'OCDE, Mathias Cormann, a déclaré dans un communiqué : « L'économie mondiale a fait preuve de résilience, l'inflation a reculé en vue des objectifs des banques centrales et les risques pesant sur les perspectives sont de plus en plus équilibrés. Nous prévoyons une croissance mondiale stable pour 2024 et 2025, même si la croissance devrait rester inférieure à sa moyenne à long terme.

« Les mesures politiques doivent garantir la stabilité macroéconomique et améliorer les perspectives de croissance à moyen terme. La politique monétaire doit rester prudente, avec la possibilité de baisser les taux d'intérêt directeurs à mesure que l'inflation baisse, la politique budgétaire doit faire face aux pressions croissantes qui pèsent sur la soutenabilité de la dette, et les réformes politiques devraient stimuler l'innovation, les investissements et les opportunités sur le marché du travail, en particulier pour les femmes, les jeunes et les travailleurs âgés. »