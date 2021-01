Décès de Sophie, musicienne et icône transgenre

Elle avait été nominée au Grammy Awards et avait travaillé avec les plus grands, l’artiste, productrice et DJ, Sophie Obit, est décédée tragiquement à Athènes ce samedi.

L’annonce de la mort brutale de la star transgenre a secoué la communauté LGBT et le monde de la musique. Les hommages se sont multipliés.

La chanteuse et compositrice française Christine and the Queens, a salué une "productrice stellaire, visionnaire, une référence qui s’est rebellée contre la société étroite et normative en étant un triomphe absolu, à la fois en tant qu’artiste et en tant que femme".

"Le monde a perdu un ange. Véritable visionnaire et icône de notre génération. Votre lumière continuera à en inspirer tant pour les générations à venir", a de son côté réagi le chanteur anglais Sam Smith.

Sophie Xeon de son vrai nom avait 34 ans.