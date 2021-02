PME : les promesses de la transformation numérique et verte

Aujourd'hui, la transformation verte et numérique est une priorité pour de nombreuses entreprises. Au Danemark, BKI, premier producteur de café du pays, en est un exemple. Son usine près d'Aarhus torréfie et conditionne des cafés provenant du monde entier.

Au sein de cette société familiale fondée en 1960, on sait que l'innovation est une question de survie. C'est ce qui l'a poussée à concevoir l'emballage le plus respectueux de l'environnement du marché selon elle.

"Cela a du sens du point de vue environnemental et commercial"

"Nous sommes la première entreprise spécialisée dans le café à fabriquer un film sans métal et 100% recyclable," affirme Ib Hauberg, directeur d'usine, en nous montrant son emballage. "Nous avons réduit notre empreinte carbone de 25% et nous utilisons 15% de plastique en moins : cela a du sens du point de vue environnemental et commercial," fait-il remarquer.

En plus d'adopter des technologies vertes, BKI a aussi misé sur le numérique en transformant les systèmes de son usine. "On a numérisé et automatisé tous les procédés au sein de l'usine, en particulier notre secteur torréfaction," indique Ib Hauberg. "Ce qui a vraiment amélioré le rendement et si on ne l'avait pas fait, on ne serait plus en activité," estime-t-il.

Pour améliorer la production, BKI a été aidé par le Centre européen de soutien dans la production avancée (European Advanced Manufacturing Support Centre). Ce projet de l'Union européenne qui vise à faire des PME, des "usines du futur" n'est qu'un élément d'une vaste stratégie industrielle destinée à encourager les technologies vertes et numériques.

"Nous avons besoin de travailler avec vous pour regarder vers l'avenir"

Pour en savoir plus, nous avons interrogé Kerstin Jorna, directrice générale à la Direction générale de la Commission européenne pour le marché intérieur, l'industrie, l'entrepreneuriat et les PME.

Paul Hackett, euronews :

"Cette révolution technologique représente à la fois, des opportunités et des défis pour les entreprises. Comment vous assurez-vous qu'elles y participent dans le contexte de pandémie ?"

Kerstin Jorna, Direction générale de la Commission européenne pour le marché intérieur, l'industrie, l'entrepreneuriat et les PME :

"La Commission veut montrer quels sont les arguments économiques des transitions verte et numérique pour votre entreprise. Aujourd'hui, de nombreuses sociétés sont conscientes des arguments économiques de la transition numérique et nous encourageons cette évolution avec de l'investissement, une stratégie et en adaptant la législation."

Paul Hackett :

"Actuellement, les entreprises, en particulier les PME, essaient simplement de survivre. Que voudriez-vous leur dire ?"

Kerstin Jorna :

"Je sais que vous êtes dans une mauvaise passe et nous essayons de vous aider à vous en sortir, mais nous avons aussi besoin de travailler avec vous pour regarder vers l'avenir, pour imaginer les projets pour lesquels nous pourrons vous aider à attirer des investissements, qui seront plus verts, plus numériques et plus faciles d'accès pour les consommateurs. Nous comptons sur vous."

Paul Hackett :

"Enfin, parlons des Journées européennes de l'industrie, événement phare de l'Union. Pourquoi les entreprises devraient-elles se donner la peine d'y participer ?"

Kerstin Jorna :

"Il n'y a pas qu'un seul événement, mais plus de 100 et les entreprises devraient y participer parce que c'est le lieu pour se nourrir des expériences des autres et mieux appréhender les opportunités. Cela leur donnera aussi une idée de la direction que nous prenons tous. Pour participer, il suffit de se connecter."

Éléments-clés

Les Journées européennes de l'industrie font référence à la conférence annuelle phare de la Commission dans le domaine de la politique industrielle.

Chaque année, l'événement rassemble des participants venant de toute l'Europe et au-delà : des représentants de l'industrie, des organisations professionnelles, des autorités nationales et régionales, des institutions publiques, des innovateurs et de la société civile.

Cette année, les Journées européennes de l'industrie se déroulent exclusivement en ligne et se concentrent sur le thème des opportunités.

Elles prennent la forme de tables rondes, de présentations, d'opportunités de réseautage, d'exposition numérique, de podcasts et de déclarations sur les différentes opportunités offertes par la transition industrielle.

