Covid-19 : l'Allemagne prolonge son confinement, la France évoque un allègement des mesures

L'Allemagne a rejeté ce mercredi les critiques de l'Union européenne concernant ses fermetures de frontières avec la République Tchèque, la région autrichienne du Tyrol, et les contrôles qu'elle a imposés aux habitants de Moselle. La Commission européenne a demandé des explications à Berlin, qui veut prolonger le confinement jusqu'au 28 mars, et estimé que ces mesures pourraient être "moins restrictives".

Cependant en Italie le classement des régions à risque évolue et par exemple à Côme les écoles, les restaurants et les boutiques vont fermer leurs portes à nouveau.

La France, elle, connaît l'un des bilans les plus lourds en Europe avec à ce jour plus de 87 000 morts du Covid-19. le gouvernement, pourtant, a évoqué ce mercredi pour la première fois depuis longtemps un début d'allègement des mesures de confinement.

Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement : "Vacciner les plus fragiles, je le redis, c'est protéger notre hôpital et protéger notre hôpital c'est nous donner une chance de desserrer le plus rapidement possible les contraintes qui pèsent sur nos vies quotidiennes et qui pèsent sur le pays depuis maintenant plusieurs mois. Il ne s'agit pas d'un horizon lointain et incertain, il s'agit d'un horizon de plus en plus proche, peut-être nous l'espérons dès la mi-avril, auquel nous nous préparons".

En Russie aussi, l'espoir renaît en quelque sorte, avec le retour à une mission normale de cet hôpital à Volgograd qui avait été dévoué entièrement au traitement des malades du Covid-19. La Russie a enregistré officiellement 10 000 nouveaux cas de coronavirus en 24h.