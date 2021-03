En Belgique, le ski sans la neige…

Chausser des skis alpins, rares sont ceux qui en ont eu l'occasion cet hiver… En Belgique, des passionnés en manque de poudreuse ont trouvé l'alternative. Dans la région minière de Charleroi, les terrils font office de piste. Un brin plus salissant, mais ça glisse, c'est bien l'essentiel.

« Ici, on est à 266 mètres d’altitude, donc c’est vraiment le sommet le plus haut de la région de Charleroi, explique Victor Somville, l'un de ces skieurs sur terril_. D’ici, on peut voir plein de villages de la région qu’on n’aperçoit pas d’habitude d'en bas, et c’est vraiment incroyable. »_

Faute de remontées mécaniques, il faut être motivé, et même pour les plus expérimentés, le casque est de rigueur. Reste ensuite à dévaler la pente et à savourer. Pour la vue sur les monts enneigés et le vin chaud, ce sera l'an prochain…