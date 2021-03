Pour l'OCDE, "la meilleure des politiques économiques, c'est de vacciner plus et plus vite"

Les gouvernements doivent accélérer la vaccination pour soutenir la croissance. C’est la recommandation faite par l’OCDE, qui publiait ce mardi ses dernières perspectives économiques, plutôt encourageantes. L'institution a en effet revu nettement à la hausse ses prévisions pour l'économie mondiale.

L'OCDE revoit à la hausse ses prévisions

En 2021, l'OCDE table désormais sur une progression de 5,6% du PIB (en hausse de plus d'un point par rapport à la précédente estimation en décembre), due en partie au stimulus budgétaire américain et au déploiement de la vaccination.

Pour la zone euro, la révision à la hausse est moins marquée : +3,9% (contre 3,6% en décembre) après un recul de 6,8% PIB européen en 2020.

"Se donner des moyens de guerre contre le virus"

Pour Laurence Boone, chef économiste de l'OCDE, la reprise économique sera conditionnée à la rapidité de la vaccination :

"La meilleure des politiques économiques aujourd'hui, c'est de vacciner plus et plus vite. Si on est en guerre contre le virus, il faut se donner des moyens de guerre, de produire et de distribuer le vaccin. Ce qu'on voit, c'est que quand on est dans un pays comme Israël qui a énormément vacciné, aujourd'hui les restrictions à la mobilité sont parties et l'activité économique est en train de repartir à la vitesse de l'éclair. On voit ça avec les États-Unis, avec le Royaume-Uni. En Europe, on est en retard. Non seulement, on ne produit pas assez, mais en plus, même avec les doses qu'on a en Europe, on ne les utilise pas. Il faut absolument passer à une vitesse de guerre."

Au 5 mars, près de 60% de la population israélienne avait reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19, contre moins de 10% pour l'Allemagne et la France, moins de 5% pour le Brésil. Ces fortes disparités sur la vaccination et la gestion générale de la pandémie inquiètent l'OCDE :

"Si on ne vaccine pas dans les pays émergents ou à faible revenu, le virus va continuer de circuler, on aura des frontières fermées et des activités de tourisme de loisir ou de travail qui ne fonctionneront toujours pas", souligne Laurence Boone.

Les retards des pays émergents

Parmi les secteurs, qui ont le plus bénéficié de la reprise ces derniers mois : la santé, le numérique et les services de livraison. A l'inverse, toutes les activités liées au tourisme, l'hôtellerie restauration, la culture, l'évènementiel attendent toujours la levée des restrictions pour retrouver des couleurs.