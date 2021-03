Oscars : 2 films d'animation européens en lice à Hollywood

Deux réalisations européennes sont en lice cette année pour décrocher l'Oscar du "Meilleur film d'animation" : "Shaun le mouton" et "Le peuple loup".

"Shaun le mouton - La ferme contre-attaque"

Ce nouvel épisode de "Shaun le mouton - La ferme contre-attaque" est sorti en 2019.

Il est l'oeuvre du studio Aardman Animations, à qui l'on doit déjà les célèbres "Wallace et Gromit".

Le premier opus des aventures du sympathique mouton "Shaun", sorti en 2015, avait reçu une nomination aux Oscars en 2016.

"Le peuple loup"

"Le peuple loup" est un film co-produit par l'Irlande, la France et le Luxembourg. Il est sorti l'an dernier, dans quelques pays seulement, compte tenu des restrictions sanitaires. En tout cas, pas encore en France.

« On a voulu réaliser un film à partir de dessins faits à la main, explique Ross Stewart, co-réalisateur. On a soigné les arrières-plans et les traits des personnages. Et on est vraiment fier du résultat, et très heureux d'être ainsi reconnus. C'est super que certains voient dans ce film, une belle oeuvre d'art. »

Ce film est le dernier volet d'une trilogie produite par Tomm Moore, après "Brenda et le secret de Kells", sorti en 2009 et "Le Chant de la Mer", sorti, lui, en 2014. Ces trois films évoquent les liens entre l'homme et son environnement, sur fond de folklore irlandais.

« Le plus grand changement dans "Le peuple loup", explique Tomm Moore, co-réalisateur, c'est que là, on a présenté le point de vue des loups. Les deux films précédents étaient un peu comme des livres d'images, où tout apparaît à plat. Là, on suit les loups dans la forêt. On est en trois dimensions. C'est quelque chose qu'on n'avait pas expérimenté auparavant. Donc pour nous, ça marque une grande évolution. »

Les 3 autres films en compétition

3 autres films sont en lice dans cette catégorie du "Meilleur film d'animation" :

"En avant", de Dan Scanlon et Kori Rae

"Voyage vers la Lune", de Glen Keane, Gennie Rim et Peilin Chou

"Soul", de Pete Docter et Dana Murray

Le gagnant sera connu lors de la cérémonie prévue le 25 avril.